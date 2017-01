​Des agents de voyages de la région de Shanghai en visite à Marrakech

Une vingtaine d’agents de voyages de la région de Shanghai en Chine et le tour-opérateur "China International Travel Service" (CITS), ont effectué récemment une visite à Marrakech, à l’initiative de l’Office national marocain de tourisme (ONMT).

Lors de leur séjour, ils ont pu découvrir les principaux monuments de Marrakech, dont la mythique place Jemaa El-Fna, ainsi que le nouveau terminal de l'aéroport Marrakech-Menara et le Mellah, rapporte la MAP.

Cette visite a été clôturée par un workshop qui a permis aux agents de voyages chinois de rencontrer les opérateurs du tourisme de Marrakech.

Les actions menées par l’ONMT au niveau de ce marché, en partenariat avec les professionnels du tourisme, commencent à donner des résultats très encourageants, puisque le nombre de visiteurs chinois au Maroc est passé de 12.000 en 2015 à 35.000 en 2016 (dont 80% ont choisi Marrakech), l’objectif étant d’arriver à 100.000 visiteurs à l’horizon 2018.

La suppression du visa par SM le Roi Mohammed VI d’une part, et l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes assurant la liaison entre le Maroc et les 6 grandes villes chinoises en passant par les hub de Doha et Abu Dhabi (Qatar Airaways, Etihad Airways), ont contribué à cette performance.

Marrakech est d’ores et déjà positionnée comme première destination marocaine des touristes chinois. D’ailleurs, la destination Maroc vient d’être primée "Best potential destination 2016", à travers le prix qui a été remis à l’ONMT, à l’occasion de la 6è édition du Forum "Global Times" qui s’est déroulée le 8 janvier à Pékin.

De nombreuses actions de promotion et de communication visant le marché chinois sont programmées tout au long de cette année.