​Débat à Agadir sur la scolarisation des enfants en situation de handicap

L' amélioration des conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap et la sensibilisation à l’importance d’une éducation inclusive, ont été au cœur d’un séminaire organisé lundi à Agadir. Placée sous le thème: "Education inclusive des enfants handicapés au niveau secondaire collégial de la région Souss-Massa: Etat des lieux et perspectives", la rencontre a été tenue à l’initiative de l’Académie régionale de l’éducation en partenariat avec l’organisation Handicap International et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Experts, spécialistes de l’éducation et autres acteurs sociaux ont été au rendez-vous pour faire le point sur le plan d’action élaboré au niveau régional en vue de transcender les barrières à l’accès équitable à l’éducation. Sur la base d’une expérience-pilote menée au niveau de cette région depuis février 2016, l’Académie de l’éducation du Souss-Massa, avec l’appui de Handicap International et l’UNICEF, a dé- veloppé un modèle de dispositif d'inclusion scolaire des garçons et des filles handicapés dans l’enseignement secondaire. Le séminaire a servi de cadre pour présenter ce plan d’action ainsi qu’un kit de sensibilisation autour de l’éducation inclusive, élaboré dans le cadre de ce travail de collaboration avec ces deux organismes internationaux. Le projet a permis, selon ses initiateurs, d’identifier les défis pour l’accès à l’éducation, les goulots d’étranglement au niveau de la transition primaire-collège et formation professionnelle ainsi que les bonnes pratiques existantes dans ce domaine. Aussi, le plan d’action élaboré se propose-t-il de mobiliser les acteurs locaux, régionaux et nationaux ainsi que les professionnels concernés par la scolarisation des enfants handicapés en vue de créer une dynamique en faveur de l’amélioration de la qualité des services éducatifs dans l'enseignement secondaire. Cette stratégie est le fruit de deux études. La première a permis, indiquet-on, de faire le diagnostic de l’état des enfants en situation de handicap scolarisés dans la région sur la base d’une enquête auprès de l’ensemble des écoles primaires et secondaires de la région, ainsi que des entretiens avec des enfants (avec ou sans handicap), leurs parents et des éducateurs pour notamment comprendre le lien entre handicap et éducation. La seconde étude a permis d’analyser la cohérence entre le cadre juridique national et les conventions internationales ratifiées par le Maroc, ainsi que le degré d’application des lois au niveau de la région Souss-Massa. Une série de recommandations ont été élaborées pour améliorer l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap dans le cadre d’une éducation de qualité inclusive et équitable.