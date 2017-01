​Camacho : On a les mêmes chances que si nous avions gagné

Le Gabon d'Aubameyang conserve

les mêmes chances de se qualifier que s'il avait gagné, malgré le match nul décevant (1-1) contre la modeste

Guinée-Bissau, samedi à Libreville, en match inaugural de la Coupe d'Afrique des nations de football, a estimé le sélectionneur des Panthères, l'Espagnol José Antonio Camacho.



Quelles sont vos chances de vous qualifier après ce match nul contre la Guinée-Bissau et les deux prochains matches du groupe A contre le Burkina Faso et le Cameroun?

"Nous avions les trois points et nous en avons perdu deux. Mais nous avons les mêmes chances de nous qualifier que si nous avions gagné. Nous savions que le match allait être difficile. Il n'y a rien de facile dans le football. Il faut prendre les matches les uns après les autres, et ils sont tous différents. Il nous reste le prochain match contre le Burkina, une équipe que nous devons étudier. On va les voir jouer. Le prochain match sera important."



Que saviez-vous de la Guinée-Bissau?

"Nous avions étudié cette équipe. Elle ne me surprend pas. Ils étaient dangereux dans le jeu. Nous savions tout cela, mais je crois que nous avons perdu beaucoup de ballons en première mi-temps. En seconde mi-temps, nous avons mieux commencé mais nous avons fini un peu fatigués. Eux, ils n'ont pas baissé les bras. C'est toujours difficile de gagner le premier match."



Le fait que vous parliez espagnol et les joueurs du Gabon parlent français ne pose-t-il pas des problèmes de communication?

"La langue n'est pas un problème. Le football est universel.