​CHAN 2018: Egypte-Maroc en août

La sélection marocaine des joueurs locaux de football disputera une double confrontation face à son homologue égyptienne, en août prochain, dans le cadre des qualifications pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), dont les compétitions se dérouleront en janvier 2018 au Kenya.

Les hommes de Jamal Sellami joueront le match-aller en Egypte entre le 11 et le 13 août avant de recevoir les Pharaons entre le 18 et le 20 du même mois, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF), dans un communiqué transmis samedi à la MAP.

En préparation à ces éliminatoires, la sélection marocaine a disputé une série de matchs amicaux face au Cap-Vert (4-0), au Cameroun (3-2), à la Palestine (0-0) et au Mali (0-1).

La zone Nord dans laquelle évoluera le Onze national lors de ces qualifications connaîtra la programmation d'une double confrontation Algérie-Libye. Deux sélections de cette zone se qualifieront pour la phase finale du CHAN-2018.

Un nombre record de 49 sélections africaines sont en lice lors de ces matchs qualificatifs.

Programme des qualifications:

Zone Nord: (2 qualifiés)

Egypte-Maroc

Algérie-Libye

Aller: 11,12,13/08/2017

Retour: 18,19,20/08/2017