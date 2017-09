​Bououd élu président de la CASB

Lahcen Bououd, actuel président de la Fédération Royale marocaine du sport-boules (FRMSB), a été élu vendredi à Casablanca président de la Confédération africaine du sport-boules (CASB) à l'issue d'une assemblée constitutive de cette instance continentale, a-t-on appris auprès de la FRMSB.

Seul candidat à la présidence, Bouaoud a obtenu l'unanimité des voix des représentants des fédérations membres (Burkina Faso, Niger, Djibouti, Algérie, Mauritanie, Libye, Tunisie, Soudan et Côte d'Ivoire et Maroc).

Le nouveau comité directeur de la CASB comprend trois vice-présidents en l'occurrence Mohamed Reda Haroug (Algérie), Yassir Ababakr (Soudan) et Mohamed Taouil (Libye) aux côtés d'un secrétaire général, Mohamed Soussi (Maroc) et d'un trésorier, Abdelatif Aboutaher (Algérie). Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le nouveau président de la Confédération africaine a fait savoir que trois chantiers seront érigés en priorité lors de son mandat, à savoir la formation des jeunes, la mise à niveau des clubs et la vulgarisation de la discipline en Afrique et au Maroc.

Cette AG constitutive se tient en marge du Championnat du monde séniors du sport-boules, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI du 17 au 24 septembre.