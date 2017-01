​Attawfiq micro-finance certifiée “Smart campaign”

La Fondation Attawfiq microfinance, filiale du Groupe Banque Populaire, rejoint le club des institutions de microfinance qui se distinguent par la certification "Smart Campaign" pour la protection des clients au niveau mondial.

Cette certification, qui s’intéresse à l’évaluation de la performance sociale des Institutions de microfinance (IMF), accorde une importance capitale à la mise en application par ces organismes des standards internationaux en matière de protection des clients, définie par les principes de la Smart Campaign.

Attawfiq microfinance (AMF) confirme, à travers cette certification, son attachement intrinsèque aux normes universelles de l’éthique et de la déontologie des métiers de la microfinance vis-à-vis de sa clientèle et conforte par là même, son modèle institutionnel de développement responsable, indique-t-on dans un communiqué.

Ces normes que la Fondation AMF a su transcrire aussi bien dans ses systèmes de gestion qu'au niveau de ses processus opérationnels tendent à proposer, in fine, un programme d’inclusion financière universel inspiré des meilleures pratiques internationales, souligne la même source. Une action à même d'aider les populations démunies à sortir de la précarité et concourir à leur développement socio-économique grâce notamment au financement, à la formation et à l’accompagnement de proximité.

Parrainée par plusieurs prestigieuses institutions de rang international, Smart Campaign est une action mondiale visant à unir les dirigeants de la microfinance autour d’un objectif commun : s’assurer que les clients demeurent le moteur de l’industrie. Son processus de certification s'articule autour de sept principes gouvernant le traitement des clients de la microfinance.

La Fondation Attawfiq-microfinance (AMF) est une association à but non lucratif exerçant dans le microcrédit.