​Après son couac l'an dernier, Adele va revenir chanter aux Grammy Awards

La chanteuse britannique Adele, dont la prestation aux Grammy Awards avait été gâchée par des problèmes techniques l'an dernier, chantera de nouveau lors de la cérémonie de remise des prix les plus convoités de l'industrie musicale le 12 février à Los Angeles. L'organisateur de la soirée, Recording Academy, a annoncé vendredi la présence d'Adele à la cérémonie, deux jours après avoir fait savoir que John Legend et Metallica seraient également sur scène. L'an dernier, pendant son interprétation d'"All I Ask", issu de son dernier album au succès phénoménal, la voix de la chanteuse avait commencé à sonner faux et il y avait eu des coupures de son. Quelques minutes après la cérémonie, Adele avait expliqué dans un tweet que les micros du piano à queue qui l'accompagnait étaient tombés sur les cordes, provoquant la dissonance. La Recording Academy avait pris la responsabilité de cet incident technique. L'artiste, qui s'est fait une réputation avec ses interprétations spectaculaires de chansons d'amour, avait déclaré quelques jours après le couac de l'an dernier avoir "pleuré pratiquement toute la journée", le lendemain de sa prestation ratée. La chanteuse de 28 ans avait aussi confié sur les réseaux sociaux s'être consolée en mangeant un burger. Adele, l'une des artistes ayant vendu le plus d'album au XXIe siècle, a déjà remporté 10 Grammys. Elle est en compétition dans cinq catégories cette année.