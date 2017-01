​Après les nuls, place à la défaite pour le Wydad

Le Kawkab de Marrakech a battu par 3 buts à 2 le Wydad de Casablanca, qui recevait au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, vendredi soir en match de la 15è journée du championnat national de football.

Les visiteurs se sont imposés grâce au but de Mohamed Lafkih (2) et au doublé de Yassine Dahbi (15è, 41è). William Jebor (74è) et Fabrice Ondama (76è) ont réduit le score pour les Rouges. Après cette victoire, le Kawkab se hisse à la 13è place avec 15 points. Le WAC, qui concède sa première défaite de la saison, est toujours leader (30 pts).

Le Difaa d'El Jadida et le Raja de Casablanca ont fait match nul 0 à 0, samedi au Stade El Abdi. Après ce nul, le DHJ rejoint le Wydad de Casablanca en tête du classement avec 30 points. De son côté, le Raja de Casablanca (26 pts) s'est hissé à la troisième place, ex æquo avec l'Ittihad de Tanger.

Pour sa part, la Renaissance de Berkane a battu, vendredi à domicile, l'Olympic de Safi par 1 à 0. Le but des locaux a été signé par le Malien Mohamed Konaté, à la 49è minute de jeu. Grâce à cette victoire, les Berkanis occupent la 4è place au classement provisoire (25 points), alors que l'Olympic de Safi (17 pts) est 9è ex æquo avec l'AS FAR et l’OCK. L’équipe khouribguie a signé sa troisième victoire de rang aux dépens du CAK sur la marque de 1 à 0.

De son côté, Chabab Al-Hoceima a eu raison du Hassania d'Agadir par 1 à 0. L'unique but de la partie a été inscrit par Mohamed Amine Bamoussa, à la 65è minute de jeu. Suite à ce résultat, le CRA est provisoirement 12ème, ex aequo avec le FUS de Rabat (14 matches). Le Hassania, pour sa part, stagne à la 7è place (20 pts).

A signaler en dernier lieu que cette journée devait se clôturer hier par la programmation de trois rencontres, à savoir MAT-FUS, KAC-JSKT et AS FAR-IRT.