​Affaire Mendyl La FRMF répond au LOSC

Suite au communiqué publié par le club français de LOSC Lille sur son site officiel, jeudi dernier, accusant le staff de l’équipe nationale A d’avoir contribué à aggraver la blessure de l’international marocain Hamza Mendyl qui a subi une intervention chirurgicale ayant causé son indisponibilité pour une période d’au moins six mois, la Fédération Royale marocaine de football précise que le staff de l’équipe nationale A n’a reçu aucun courrier officiel, ni rapport médical qui indiquerait que Hamza Mendyl ne pouvait participer aux séances d’entraînement ou aux deux matchs amicaux disputés face au Burkina Faso et à la Tunisie, fin mars dernier à Marrakech.

La FRMF rappelle que l'équipe nationale A a été privée de plusieurs joueurs lors de la Coupe d'Afrique des nations 2017, dont notamment Nordin Amrabat (Watford, Angleterre), Younes Belhanda (Nice, France), Oussama Tannane (Saint-Etienne, France), Sofiane Boufal (Southampton, Angleterre) et Ismail Haddad (WAC, Maroc).

Les joueurs précités ayant présenté des rapports médicaux de leurs clubs indiquant leurs blessures, diagnostics confirmés par la suite par le staff médical des Lions de l’Atlas après consultation. Ces joueurs ont été autorisés par le sélectionneur national Hervé Renard à rejoindre leurs clubs respectifs.

La Fédération Royale marocaine de football indique que la santé et la performance des footballeurs marocains est une priorité et que la prise en charge des joueurs se fait toujours dans des conditions irréprochables.

Enfin, la FRMF réitère son soutien au joueur Hamza Mendyl et lui souhaite un prompt rétablissement, et qu’il puisse s’illustrer à nouveau au sein de son club, et continuer de briller avec les Lions de l’Atlas lors des prochaines échéances.