​Abdelouahed Radi : Election, aujourd’hui, du président de la Chambre des représentants

La Chambre des représentants tiendra une réunion ce lundi à 16h00 pour l'élection de son président et de ses structures dirigeantes, a indiqué, vendredi à Rabat, Abdelouahed Radi, le doyen des membres de la première Chambre du Parlement.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion de concertation tenue au siège du département du chef du gouvernement en présence des secrétaires généraux de douze partis politiques ou de leurs représentants, M. Radi a précisé qu'''aussitôt élu, le président de la Chambre des représentants aura des concertations avec les présidents des Groupes et les représentants des partis pour coordonner en vue de la formation du bureau et l'élection des commissions dans les meilleurs délais conformément à la Loi qui sera respectée durant toutes les étapes''.

La réunion de vendredi a été ''une réussite et s'est déroulée dans de bonnes conditions'', a dit M. Radi, ajoutant qu'elle a été consacrée pour se concerter au sujet des préparatifs de la prochaine étape relative à la réunion de la Chambre des représentants, l'élection de son président et des structures dirigeantes afin que l'ensemble de ces structures soient fin prêtes pour l'examen et le vote de la Loi relative au retour du Maroc à l'Union africaine''.

Cette Loi sera ''adoptée par la Chambre des représentants et soumise à la Chambre des conseillers'', a indiqué M. Radi formant ''le vœu que ce texte soit fin prêt vendredi prochain''.