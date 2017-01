​“La la Land” primé par le Syndicat des producteurs américains

La comédie musicale "La La Land" a remporté samedi soir le prix du meilleur film décerné par le Syndicat des producteurs américains (Producers Guild of America, PGA) à un mois des Oscars. Le film a supplanté d'autres concurrents sérieux pour ces Oscars comme "Moonlight", "Premier contact" ou encore "Manchester by the Sea".

L'ode à Hollywood du jeune réalisateur prodige Damien Chazelle a récolté 14 nominations aux Oscars, dont la cérémonie est prévue le 26 février. "La La Land" avait dominé début janvier les Golden Globes avec un record de sept statuettes et a déjà réalisé quelque 90 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. Le chanteur américain John Legend qui joue dans le film a mis à profit la cérémonie pour appeler les Américains à protester contre la politique d'immigration du président Donald Trump.

"Nous sommes la voix, le visage de l'Amérique. Notre Amérique est grande, elle est libre et elle est ouverte aux rêveurs de toutes origines, de tous pays, de toutes religions", a déclaré John Legend. "Notre vision de l'Amérique est diamétralement opposée à celle du président Trump et je veux ce soir particulièrement rejeter sa vision et affirmer que l'Amérique doit se montrer meilleure que cela", a-t-il insisté.

Des stars comme Robert De Niro, Martin Scorsese, Dustin Hoffman, Casey Affleck, Amy Adams, Justin Timberlake et Jeff Bridges étaient présents à la cérémonie à Beverly Hills. "Zootopie" a remporté le prix du meilleur film d'animation et "O.J. Made in America" celui du meilleur documentaire. Dans la catégorie télévision, Nicole Kidman a remis le premier prix des téléfilms à la mini-série "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", qui avait remporté en septembre neuf Emmy Awards. "Stranger Things" a remporté le prix de la meilleure série dramatique. Parmi les autres primés figurent "Making a Murderer", "Atlanta" et "The Voice".