­­Tiznit à l’heure de la 8ème édition du Festival d'argent “Timizart”

Le Festival «Timizart» est devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable dans le Souss et en particulier à Tiznit. Organisé du 21 au 25 juillet 2017, le festival prévoit pour sa huitième édition un programme riche et varié.

Placée sous le signe "L'orfèvrerie argentée à bijouterie d'argent : identité, créativité et développement", cette manifestation artistique internationale ambitionne de valoriser l'artisanat local, notamment les bijoux en argent, et de contribuer à la promotion du tourisme culturel à Tiznit, une ville qui dispose de plus de 150 magasins spécialisés dans la vente et la fabrication d’objets en argent, dont la majorité se trouvent dans l’ancienne Médina. Voilà donc un festival qui entend contribuer à la promotion de l’activité économique qui distingue la ville et sa population.

Outre des expositions de produits d'artisanat, la 8e édition prévoit des soirées musicales, des défilés de mode des habits et bijoux traditionnels, et pour la seconde fois un tour touristique en vélo à travers la ville et ses régions. Les organisateurs entendent ainsi faire d’une pierre deux coups. Un mariage réussi de l’authenticité patrimoniale, la mise en valeur artistique et culturelle, l’animation ainsi que la promotion touristique et la contribution au développement local.

Le programme prévoit également des conférences académiques traitant de l'orfèvrerie argentée et son rôle dans le développement durable. Une pléiade d’artistes connus à l’échelle nationale et internationale ainsi que des groupes locaux partageront la vedette de cette 8e édition, dont Said Mouskir, Mouslim, Sttati, Cheb Simou, les groupes Rabab Fusion et Afro Gnaoua.

Les organisateurs tablent sur une affluence de 250 mille visiteurs, un chiffre enregistré lors de la précédente édition. Le festival est une initiative de l'Association Timizart d'argent, en partenariat avec la municipalité et le conseil provincial de Tiznit, le conseil régional de Souss-Massa, la Chambre de l'artisanat et la Maison de l'artisan, et le soutien des ministères de l’Intérieur et de l’Artisanat ainsi que d’autres partenaires publics et privés.

